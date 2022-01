(Di domenica 2 gennaio 2022) “segna”: così si intitola un recente articolo firmato dalYaschaper la rivista The Atlantic. Raggiunto dal CorriereSera, ilspiega che “ci sono due modi in cui lapotrebbe finire nel 2022. Il primo è biologico, il secondo è”. Quanto al primo afferma: “Scoprire chenon fa ammalare in modo grave la netta maggioranza delle persone e che l’esposizione a questa variante, se vaccinati, protegge da ceppi futuri; così l’oggettiva minaccia del Covid cesserebbe di essere significativa. Ma questa è una congettura. Non sappiamo se sarà così, anche se è una speranza e uno scenario ...

HuffPostItalia : Il politologo Mounk: “Omicron? È l’inizio della fine della pandemia come fenomeno sociale' - Pantalaimon83 : E voi vi chiederete, ma questo Mounk sarà un virologo o un epidemiologo? Nessuno dei due, un politologo. Immaginate… - ClaudiaTJ4 : @feltrinellied @Yascha_Mounk @Corriere Beh,se lo dice un politologo che la pandemia è finita, allora non ci sono du… - liberismorisor1 : Yasha Mounk è un politologo. ?? Io spero che abbia ragione - Christianzu76 : Yascha Mounk: «Con #Omicron inizia la fine della pandemia di #Covid» Uno legge pensando si tratti di un medico e in… -

Ne è convinto infatti Yaschaautore del bestseller 'Popolo vs Democrazia' sulla rivista The Atlantic, secondo cui " stiamo per sperimentare la fine della pandemia come fenomeno ......l'inizio della fine della pandemia Ma la variante Omicron è davvero da considerarsi l'inizio della fine della pandemia? Iled autore del bestseller 'Popolo vs Democrazia' Yaschane è ...L'esperto al Corriere: "I governi applicano alcune restrizioni, le persone sono un po’ più attente, ma non sono disposte a stravolgere le loro vite come nella primavera 2020" ...Il politologo: Con la nuova variante Omicron e dopo i vaccini siamo disposti a correre dei rischi per tornare alla .... Chi è vaccinato non è più disposto a lockdown come in passato, chi non è vaccina ...