Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 gennaio 2022: Ludovica e Marcello costretti a separarsi per colpa di… (Di domenica 2 gennaio 2022) Vediamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai1, Flavia ritorna a Milano. Marcello è costretto a lasciare Villa Bergamini e a fingere che tra lui e Ludovica non ci sia nulla. Leggi su comingsoon (Di domenica 2 gennaio 2022) Vediamo lee le Trame de Ilper la puntata del 3. Nell'episodio in onda su Rai1, Flavia ritorna a Milano.è costretto a lasciare Villa Bergamini e a fingere che tra lui enon ci sia nulla.

