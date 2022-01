Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 3-7 gennaio 2022): il ritorno di Flavia Brancia (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Paradiso delle Signore - Magdalena Grochowska Il Paradiso delle Signore, dopo una breve pausa, inaugura su Rai 1 il suo nuovo anno, il 1963, e lo fa con con un ritorno dal passato che si rivelerà problematico. La storia d’amore tra Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), che già tante difficoltà ha dovuto affrontare, si sconterà infatti con l’arrivo a Milano di Flavia (Magdalena Grochowska), madre della ragazza, che nulla sa della loro relazione e che di sicuro non l’approverebbe, considerata la differenza di ceto. A non apprezzare questo ritorno sarà anche la Contesssa Adelaide (Vanessa Gravina), da sempre sua nemica giurata. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda da ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 gennaio 2022) Il- Magdalena Grochowska Il, dopo una breve pausa, inaugura su Rai 1 il suo nuovo anno, il 1963, e lo fa con con undal passato che si rivelerà problematico. La storia d’amore tra Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), che già tante difficoltà ha dovuto affrontare, si sconterà infatti con l’arrivo a Milano di(Magdalena Grochowska), madre della ragazza, che nulla sa della loro relazione e che di sicuro non l’approverebbe, considerata la differenza di ceto. A non apprezzare questosarà anche la Contesssa Adelaide (Vanessa Gravina), da sempre sua nemica giurata. A seguire lepuntate in onda da ...

Advertising

opissochiara1 : RT @SalaLettura: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non sape… - JunipersV : RT @SalaLettura: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non sape… - claraspada : RT @SalaLettura: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non sape… - SalaLettura : Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di n… - luckystrike2030 : RT @tradori: @advictoriam7 “Si presenta l’Europa come una sorta di paradiso terrestre, ma per noi l’Europa nella migliore delle ipotesi sar… -