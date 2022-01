Il Napoli si allena, Spalletti con gli uomini contati in vista della Juve (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20.45. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con torello. Successivamente lavoro tecnico e lavoro di resistenza alla velocità. Chiusura con seduta tecnico tattica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lantus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20.45. La squadra si èta sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con torello. Successivamente lavoro tecnico e lavoro di resistenza alla velocità. Chiusura con seduta tecnico tattica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

