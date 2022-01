Il governo del caos: regole e decisioni incomprensibili (e insostenibili) (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Chiamiamolo il governo del caos. Anche in occasione della fine del 2021 abbiamo assistito a un’ondata di restrizioni scatenata dall’esecutivo italiano. Nulla sembra essere cambiato con l’inizio del 2022. Un mix di disposizioni e regolamenti dannosi per l’economia e la libertà dei cittadini, da sommare a toni e modalità comunicative completamente errate. Infatti, il principio da rispettare per ogni legislatore o membro delle istituzioni incaricato a dare disposizioni pubbliche dovrebbe essere quello della chiarezza e semplicità delle norme. Un auspicio che appare ben distante dall’insieme confusionario partorito dal governo in particolare nel mese di dicembre. Il governo del caos Dal super green pass alle modifiche della quarantena per chi entra in contatto con un positivo, il filo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Chiamiamolo ildel. Anche in occasione della fine del 2021 abbiamo assistito a un’ondata di restrizioni scatenata dall’esecutivo italiano. Nulla sembra essere cambiato con l’inizio del 2022. Un mix di disposizioni e regolamenti dannosi per l’economia e la libertà dei cittadini, da sommare a toni e modalità comunicative completamente errate. Infatti, il principio da rispettare per ogni legislatore o membro delle istituzioni incaricato a dare disposizioni pubbliche dovrebbe essere quello della chiarezza e semplicità delle norme. Un auspicio che appare ben distante dall’insieme confusionario partorito dalin particolare nel mese di dicembre. IldelDal super green pass alle modifiche della quarantena per chi entra in contatto con un positivo, il filo ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? PER I LADRI DI LIBERTÀ ?? del governo, nel 2022 chi abita in un’isola come Sardegna o Sicilia e N_O_N si è vacci… - ladyonorato : Ottimo post del Prof. #Mattei sulle nuove misure del governo #Draghi - Agenzia_Ansa : Sono oltre 5,5 milioni gli italiani che non hanno ancora copertura per il Covid: è quanto emerge dal report del gov… - zazoomblog : Il governo del caos: regole e decisioni incomprensibili (e insostenibili) - #governo #caos: #regole #decisioni - castelcivita48 : RT @erretti42: Il Governo nel caos, ignora quanto dice la scienza,corregge il DL, la situazione è palesemente fuori controllo. Questo il ri… -