Il dirigente accende il mercato | “Se fossi il Chelsea prenderei Dybala!”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Si apre ufficialmente domani la sessione invernale di calcio, che potrebbe riservare numerosi colpi di scena tanto in Italia quanto nel calcio estero. Con Alvaro Morata prossimo a lasciare la Juventus con destinazione Barcellona, sembra invece non essere in dubbio la permanenza in bianconero di Paulo Dybala, che tuttavia non ha ancora ufficializzato il tanto discusso rinnovo col club. LE PAROLE Dell’argentino ha parlato anche l’exgiallorosso Walter Sabatini, che ai taccuini di Tuttosport, ha confessato di nutrire una profonda ammirazione nei confronti della Joya: “Dybala è fatto per il calcio: è uno che, con le sue giocate inimitabili,la gioia, i compagni, le tifoserie. La Juventus fa bene a tenerselo stretto“. Sabatini, Roma, calcioNel corso dell’intervista, il ds ha poi ...

Un grandedel calcio italiano, Walter Sabatini, ha rilasciato un'interessantissima intervista a ... Ma Dybala è fatto per il calcio: è uno che, con le sue giocate inimitabili,la gioia, ...Ma Dybala è fatto per il calcio: è uno che, con le sue giocate inimitabili,la gioia, i ... Danon temerebbe la telenovela con la moglie Wanda Nara degli ultimi mesi? "Ho avuto Mauro ...Il mercato si apre e il Milan si muove per regalare a Pioli il sostituto di Kjaer: il nome di Sven Botman prende quota. Il centrale del Lille è in cima alla ...Calciomercato Milan, idea Bernardeschi per giugno. Il giocatore della Juventus andrà in scadenza ma non ha ancora discusso il rinnovo ...