Il caso di Angelo Burzi, se "Rimborsopoli" vale soltanto contro il centrodestra (Di domenica 2 gennaio 2022) Ad Angelo Burzi sono state contestate alcune spese che sostanzialmente si inquadrano nella categoria delle spese di ristorazione. Si tratta di spese che da sempre venivano poste a carico gruppi e che sono state ritenute ammissibili con riferimento alle posizioni di tutti gli altri consiglieri per i quali è stata chiesta e ottenuta dai Pm l'archiviazione o per i quali la sentenza di proscioglimento non è stata impugnata. Stiamo parlando con riferimento alle spese che lo riguardavano direttamente di un importo di circa 15.000 euro, suddiviso in tre annualità. Per altre spese rispondeva esclusivamente come capogruppo. Angelo Burzi è stato assolto in primo grado con la formula del fatto non sussiste. È stato assolto dopo ampia ed esaustiva istruttoria con un processo che è durato due anni. I Giudici di primo grado non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Adsono state contestate alcune spese che sostanzialmente si inquadrano nella categoria delle spese di ristorazione. Si tratta di spese che da sempre venivano poste a carico gruppi e che sono state ritenute ammissibili con riferimento alle posizioni di tutti gli altri consiglieri per i quali è stata chiesta e ottenuta dai Pm l'archiviazione o per i quali la sentenza di proscioglimento non è stata impugnata. Stiamo parlando con riferimento alle spese che lo riguardavano direttamente di un importo di circa 15.000 euro, suddiviso in tre annualità. Per altre spese rispondeva esclusivamente come capogruppo.è stato assolto in primo grado con la formula del fatto non sussiste. È stato assolto dopo ampia ed esaustiva istruttoria con un processo che è durato due anni. I Giudici di primo grado non ...

