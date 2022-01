Il 2022 sarà l’anno di Eros Ramazzotti: nuovo disco e nuovo tour (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 sarà l'anno del ritorno di Eros Ramazzotti. Lo ha svelato lo stesso artista con un video pubblicato sui social. "Finalmente torneremo insieme" ha scritto, rompendo il silenzio. Il nuovo album, in lavorazione da tempo, uscirà dunque quest'anno e arriva dopo il successo di 'Vita ce n'è' e del suo incredibile tour mondiale. Il video, montato sulle note di 'Se bastasse una canzone' si chiude con un messaggio in italiano, inglese e spagnolo, che conferma ai fan la bella notizia e augura buone feste e un felice anno nuovo a tutti. L'annuncio è stato accolto con grande gioia dai suoi fan. video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ill'anno del ritorno di. Lo ha svelato lo stesso artista con un video pubblicato sui social. "Finalmente torneremo insieme" ha scritto, rompendo il silenzio. Ilalbum, in lavorazione da tempo, uscirà dunque quest'anno e arriva dopo il successo di 'Vita ce n'è' e del suo incredibilemondiale. Il video, montato sulle note di 'Se bastasse una canzone' si chiude con un messaggio in italiano, inglese e spagnolo, che conferma ai fan la bella notizia e augura buone feste e un felice annoa tutti. L'annuncio è stato accolto con grande gioia dai suoi fan. video width="746" height="420" ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Generazione 1922: quella di grandi scrittori (Pasolini e Kerouac), grandi attori (Gassman e Tognazzi), qualche regi… - EleonoraEvi : Certo #Salvini come no, il #carobollette lo risolviamo con una bella centrale #nucleare che sarà pronta se va bene… - repubblica : Una donna al Quirinale, l'appello di Dacia Maraini. 'Sarà la nostra forza' - riccardolavelli : RT @itsmeback_: Draghi: 'Posso restare premier solo se libero di decidere'. Ah ecco, mi sembrava. Accade così in tutte le democrazie: ad u… - valererisme : RT @RiccardoPennisi: L'aumento del 9% dei prezzi Ikea (ma 'in Europa e Nord America sarà di più') per i problemi nei rifornimenti internazi… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 sarà Migliori film e serie TV in uscita nel 2022 ... la lista sarà lunga. Diamo quindi un rapido sguardo a cosa ci aspetta in tv e in sala nel 2022 . Grandi titoli in arrivo nelle sale Il 2021 ci ha regalato film della caratura di Luca, Crudelia, ...

Roma, trovato morto lo scrittore ungherese Gergely Homonnay Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Lo scrittore di origini ungherese viveva a Roma ed era conosciuto per il suo impegno a favore dei diritti della ...

e-Commerce, il 2022 sarà l'anno del Livestream shopping Adnkronos ... la listalunga. Diamo quindi un rapido sguardo a cosa ci aspetta in tv e in sala nel. Grandi titoli in arrivo nelle sale Il 2021 ci ha regalato film della caratura di Luca, Crudelia, ...l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Lo scrittore di origini ungherese viveva a Roma ed era conosciuto per il suo impegno a favore dei diritti della ...