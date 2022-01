Ibra, Capodanno al lavoro con tre obiettivi nel mirino: Scudetto, Mondiale e rinnovo (Di domenica 2 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

PagineRomaniste : Capodanno al lavoro, #Ibrahimovic si prepara per battere #Mourinho e ripartire al top #ASRoma #MilanRoma #SerieA… - sportli26181512 : Ibra, Capodanno al lavoro con tre obiettivi nel mirino: Scudetto, Mondiale e rinnovo: Ibra, Capodanno al lavoro con… - Gazzetta_it : Ibra, Capodanno al lavoro con tre obiettivi nel mirino: Scudetto, Mondiale e rinnovo - forzaroma : Capodanno al lavoro, Ibra si prepara per battere Mou e ripartire al top #ASRoma #2Gennaio #SerieA - MilanWorldForum : Il Capodanno di Ibra. Poi al lavoro per scudetto, Mondiale e rinnovo. Le news QUI -) -