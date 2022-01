I non vaccinati rischiano di morire 56 volte di più rispetto a chi ha la terza dose (Di domenica 2 gennaio 2022) I dati aggiornati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano l’efficacia dei vaccini e in particolare della terza dose che protegge dai ricoveri ma ance dai casi più gravi Leggi su corriere (Di domenica 2 gennaio 2022) I dati aggiornati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano l’efficacia dei vaccini e in particolare dellache protegge dai ricoveri ma ance dai casi più gravi

Advertising

GuidoDeMartini : ????????????? SE È VERO CHE ANCHE I VACCINATI POSSONO CONTAGIARE (come è vero) non si capisce quale sia la ragione… - istsupsan : #covid ??online il report esteso Nell’ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia 80+ per i non vaccinati (568 pe… - Agenzia_Ansa : Sono oltre 5,5 milioni gli italiani che non hanno ancora copertura per il Covid: è quanto emerge dal report del gov… - lllll66099563 : RT @macri9095: Tolgono 37 miliardi alla spesa sanitaria, poi colpevolizzano i non vaccinati che finiscono in H, non degni di essere curati?… - OBonomi : RT @GuidoDeMartini: ????????????? SE È VERO CHE ANCHE I VACCINATI POSSONO CONTAGIARE (come è vero) non si capisce quale sia la ragione sani… -