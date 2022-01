I maltrattamenti alla moglie | le coltellate al collega e quel biglietto confessione | chi è Paitoni | l’uomo che ha sgozzato il figlio di 7 anni

(Di domenica 2 gennaio 2022)era ai domiciliari per una vicenda accaduta il 26 novembre scorso, ma ha ottenuto il permesso per trascorrere il Capodanno col bimbo. Tempo fa era stato denunciato ddonna per una serie di episodi

Advertising

LaStampa : I maltrattamenti alla moglie e le coltellate al collega: chi è Paitoni, l’uomo che ha sgozzato il figlio di 7 anni - messveneto : I maltrattamenti alla moglie, le coltellate al collega e quel biglietto confessione: chi è Paitoni, l’uomo che ha s… - il_piccolo : I maltrattamenti alla moglie, le coltellate al collega e quel biglietto confessione: chi è Paitoni, l’uomo che ha s… - infoitinterno : I maltrattamenti alla moglie e le coltellate al collega: chi è Paitoni, l'uomo che ha sgozzato il figlio di 7 anni - augusto_amato : I maltrattamenti alla moglie, le coltellate al collega e il tentativo di fuga in Svizzera: chi è Paitoni, l’uomo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : maltrattamenti alla

La Stampa

Il piccolo, di 7 anni, sgozzato e nascosto nell'armadio è stato trovato questa mattina dai carabinieri. Una scoperta terribile, arrivata nel corso delle ricerche del padre, Davide Paitoni, 40enne di ...L'uomo, operaio, aveva due precedenti penali, uno perin famiglia conseguenti a una ... Una trappolamoglie per tentare di ucciderla In seguitoseparazione, la donna viveva coi ...NAPOLI. Ieri mattina gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Padre Rocco per una ...Pescara. Un 23enne pescarese, senza fissa dimora, tossicodipendente e già nota per i suoi precedenti, è stata arrestata dalla polizia di Pescara con le accuse ...