I libri motivazionali con cui iniziare l’anno nuovo (Di domenica 2 gennaio 2022) Ogni anno è un nuovo inizio, o almeno ci piace pensare che sia così. Desiderare che la nostra vita cambi, in meglio, è il primo passo verso la “guarigione”. Ma per chi avverte il bisogno di una guida in grado di aiutare ad arrivare sul percorso giusto, abbiamo pensato di raggruppare i migliori libri motivazionali sul mercato. Che siano saggi, romanzi o semplicemente raccolte di poesie, questi libri hanno il potere di mettervi nella condizione di pensare: “Ce la posso fare“. E quale motivazione più grande di questa per un nuovo inizio? I libri motivazionali di cui non sapevate di avere bisogno Partendo dal presupposto che un libro non può fare tutto da solo, siate consapevoli che è possibile svolgere un buon lavoro avendo tra le mani gli strumenti giusti. In tal senso, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 gennaio 2022) Ogni anno è uninizio, o almeno ci piace pensare che sia così. Desiderare che la nostra vita cambi, in meglio, è il primo passo verso la “guarigione”. Ma per chi avverte il bisogno di una guida in grado di aiutare ad arrivare sul percorso giusto, abbiamo pensato di raggruppare i migliorisul mercato. Che siano saggi, romanzi o semplicemente raccolte di poesie, questihanno il potere di mettervi nella condizione di pensare: “Ce la posso fare“. E quale motivazione più grande di questa per uninizio? Idi cui non sapevate di avere bisogno Partendo dal presupposto che un libro non può fare tutto da solo, siate consapevoli che è possibile svolgere un buon lavoro avendo tra le mani gli strumenti giusti. In tal senso, ...

Advertising

handecoksev : @M_Ferrari237 @singlesisolamai Come posso aspettarmi tanto da una che legge Coehlo e i libri motivazionali ?? #gfvip - VIP_LXIII : Le frasi motivazionali sono fortissime. Una volta si diceva, sii l'artefice del tuo successo, mentre ora si usa par… - TOORE____ : I libri motivazionali non servono ad un cazzo..se non hai la motivazione tu di base non puoi mai prenderla da terzi - FufyPupy00 : RT @Eva_booklover97: Morale della giornata: per fortuna che i libri me li regalo da sola perché non c'è una persona in famiglia che si pens… - chenesoioaiutoo : RT @Eva_booklover97: Morale della giornata: per fortuna che i libri me li regalo da sola perché non c'è una persona in famiglia che si pens… -