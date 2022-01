I giocatori in uscita dalla Premier League: l’Italia osserva (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono diversi i giocatori in uscita dalla Premier League. Eppure è difficile pensare ad investimenti corposi durante la sessione di mercato invernale, saranno probabilmente occasioni dell’ultimo minuto. Intanto però l’Italia osserva interessata l’evolversi della situazione: alcune occasioni potrebbero rivelarsi fruttuose. Quali sono i giocatori in uscita dalla Premier League? Il primo nome è quello di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United. Il giocatore francese, arrivato a Manchester per la modica cifra di 50 milioni più 30 di bonus, non è mai riuscito ad esprimere le sue grandi qualità. Solo con Louis Van Gaal e Solskjaer aveva mostrato tutto il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono diversi iin. Eppure è difficile pensare ad investimenti corposi durante la sessione di mercato invernale, saranno probabilmente occasioni dell’ultimo minuto. Intanto peròinteressata l’evolversi della situazione: alcune occasioni potrebbero rivelarsi fruttuose. Quali sono iin? Il primo nome è quello di Anthony Martial, indal Manchester United. Il giocatore francese, arrivato a Manchester per la modica cifra di 50 milioni più 30 di bonus, non è mai riuscito ad esprimere le sue grandi qualità. Solo con Louis Van Gaal e Solskjaer aveva mostrato tutto il suo ...

