I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 61.046 casi positivi da coronavirus e 133 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 13.075 (513 in più di ieri), di cui 1.319 nei reparti di terapia intensiva (22 Leggi su ilpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 61.046 casi positivi dae 133 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 13.075 (513 in più di ieri), di cui 1.319 nei reparti di terapia intensiva (22

Advertising

azangrillo : I dati sul numero di tamponi e tasso di positività al #SARSCoV2 sono dannosi per la salute mentale ma soprattutto f… - fattoquotidiano : Morti sul lavoro, i dati Inail documentano una situazione gravissima [di Marco Palombi] - borghi_claudio : Dati di ieri sul tracciamento positivi regione Toscana. Unici due decessi registrati avevano 3 dosi. Rispetto alla… - NinaRicci_us : @radiosilvana @belarusboy @seguitemi2021 @a_levare @Ninanina1215 @LaBombetta76 @PaolaPC611 Magari se lo dicono in p… - emme_di : @Ruffino_Lorenzo @StefanoSamma7 Il tema è sempre “quanto vengono testati”. Finché non ci sono dati sui tamponi e su… -