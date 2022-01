I casi di Covid in Italia sono oltre 140mila, ancora record (Di domenica 2 gennaio 2022) ancora record in Italia per i casi di Covid, secondo quanto riporta il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute. Covid: ancora casi record in Italia Salgono nuovamente i casi di Covid in Italia. Ad oggi secondo il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Per questo è possibile affermare che in Italia sono oltre un milione il numero di persone che adesso sono positive in Italia, ossia 1.021.697. I morti, secondo i dati del bollettino del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022)inper idi, secondo quanto riporta il nuovo bollettinodel Ministero della Salute.inSalgono nuovamente idiin. Ad oggi secondo il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute,141.262 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore. Per questo è possibile affermare che inun milione il numero di persone che adessopositive in, ossia 1.021.697. I morti, secondo i dati del bollettino del ...

