“Ho voglia di restare qui” | Juventus | l’attaccante esce allo scoperto

Attraverso i microfoni di DAZN Federico Bernardeschi ha parlato della possibilità di prolungare il contratto con la Juventus. In casa Juventus è costante la ricerca dell'attaccante e non solo. La società è al lavoro per rinforzare la rosa in vari reparti e cercare di accontentare 'in toto' le richieste del tecnico Massimiliano Allegri.

