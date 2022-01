Harry Potter e Il calice di fuoco | Daniel Radcliffe | Il film è stato l' apice della nostra carica ormonale

(Di domenica 2 gennaio 2022) Nel corsoreunion diha raccontato chee ildiha rappresentato l'per tutti gli attori. La saga diè coincisa con l'adolescenza per i giovani attori coinvolti nelle riprese e per i milioni di ragazzi e ragazze che hanno seguito le peripezie dei personaggi. Non stupisce, quindi, il fatto cheabbia detto chee ildiha rappresentato il piccoper gli interpreti ...

Advertising

trash_italiano : Dal 6 gennaio maratona di Harry Potter su Italia 1 - frasercolors : RT @Momblrestiarzio: Sta scena dell’attore di Hagrid, Robbie Coltrane, mi ha veramente segato le gambe. Inevitabile che qualche lacrima no… - SilDellaRossa : La reunion di Harry Potter mi ha fatto piangere ancora più dei film e ora ho voglia di rivederli tutti subito - LadyDeeks : E niente, io mi sono immaginata leggere Harry Potter ai miei figli (prima sono più probabili i nipoti) e fargli gua… - youjustdid : RT @imagineverland: rapporto tra i personaggi di un professore e la saga di harry potter - un thread assolutamente inutile e non richiesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

in cucina: ecco il libro con le ricette della saga di Noemi Penna 19 Novembre 2021 Sfogliare il ricettario della Craft è fare una cavalcata nel mondo della fantasia, dal Paese delle ...A vent'anni di distanza dall'uscita die la pietra filosofale nelle sale cinematografiche, il lascito della saga creata da J. K. Rowling nelle vite di milioni di fan, lettori e spettatori rimane incalcolabile, come ha ...Nel corso della reunion di Harry Potter Daniel Radcliffe ha raccontato che Harry Potter e il Calice di Fuoco ha rappresentato l'apice della carica ormonale per tutti gli attori. La saga di Harry Potte ...In occasione dei 20 anni di Harry Potter, celebrati di recente dalla reunion a Hogwarts, ripercorriamo le scene più belle della saga ...