Green pass | ecco come scaricare la certificazione verde Covid-19 sul cellulare o da stampare - ISTRUZIONI

Advertising

borghi_claudio : La faccio semplice e poi spengo il telefono. Il green pass doveva servire a contenere i contagi. Se prendo misure E… - borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - sbonaccini : Serve subito Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Punto. - PaoloScorpio : RT @dottorbarbieri: ???? SPERANZA: 'bisogna considerare molto seriamente sia l'estensione dell'obbligo a tutti che l'estensione del Green pas… - MarcoN17023399 : RT @HBritaly: La NORMALITÀ a due passi dall’Italia.. ?? CROAZIA ???? 31 dicembre 2021 NO MASK NO GREEN PASS NO OMICRON by TheStorm Q17 https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Anche perché il decreto approvato giovedì scorso impone di fatto il lockdown ai no vax impedendo l'ingresso in tutti i locali pubblici e nei luoghi dello spettacolo a chi non ha il"...Mentre dal 10 gennaio cambieranno le regole pere quarantena, i contagi continuano intanto a crescere e salgono Rt e incidenza. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, ...Le aziende non hanno motivo di lamentarsi con i dipendenti. Il green pass è stato percepito come una responsabilità condivisa, non come un obbligo. In pochi hanno continuato, dove possibile, a ...Per il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, non ci sono dubbi: dobbiamo ridurre rapidamente il numero dei non vaccinati che rischiano, in modo molto più ...