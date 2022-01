Grande Fratello Vip, droga nella Casa: le telecamere riprendono tutto. Telespettatori sotto choc: ecco chi è accusato (Di domenica 2 gennaio 2022) Il GF Vip, per non farsi mancare nulla, ora ha anche un canna-gate, al pari del caso che scoppiò all’Isola dei Famosi. All’epoca fu Francesco Monte a finire sul banco degli imputati, accusato da Eva Henger. Adesso, al centro delle polemiche, ci è finito il nuovo concorrente Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. Ma cosa è accaduto? Si proceda con ordine: già poco dopo il suo ingresso Barù confidò in modo distesissimo e pacatissimo di fumare le canne da quando “ha 14 anni”. Nelle scorse ore, però, pare che si sia passati dalle parole ai fatti. Grande Fratello Vip, Barù e il canna-gate A far scoppiare inavvertitamente il caso è stata Sophie Codegoni che, chiacchierando con Alessandro Basciano in sauna, ha raccontato che Barù, lungo la notte di Capodanno, ha fatto qualcosa di grave. Per provare a eludere i microfoni ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 gennaio 2022) Il GF Vip, per non farsi mancare nulla, ora ha anche un canna-gate, al pari del caso che scoppiò all’Isola dei Famosi. All’epoca fu Francesco Monte a finire sul banco degli imputati,da Eva Henger. Adesso, al centro delle polemiche, ci è finito il nuovo concorrente Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. Ma cosa è accaduto? Si proceda con ordine: già poco dopo il suo ingresso Barù confidò in modo distesissimo e pacatissimo di fumare le canne da quando “ha 14 anni”. Nelle scorse ore, però, pare che si sia passati dalle parole ai fatti.Vip, Barù e il canna-gate A far scoppiare inavvertitamente il caso è stata Sophie Codegoni che, chiacchierando con Alessandro Basciano in sauna, ha raccontato che Barù, lungo la notte di Capodanno, ha fatto qualcosa di grave. Per provare a eludere i microfoni ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Benny13581610 : @Barby93g @zagari_angela Il problema è che qui è diventato un hastag dei parenti del figlio della ex del fratello… - Nobodysayops : Se buttiamo fuori katia, miriana, Sophie e jessica sarebbe un grande fratello bellissimo. #Gfvip - Nobodysayops : @unatizia_acaso In ogni caso il grande fratello sbaglia con tutti, non si può fare così.. ci siamo rotti -