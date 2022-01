Grande Fratello, un’ex protagonista del reality è diventata mamma! (Di domenica 2 gennaio 2022) Sheila Capodanno, ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma e a dare l’annuncio è stata lei stessa attraverso i suoi canali social. L’ex gieffina dell’undicesima edizione, aveva partecipato con Grande entusiasmo al reality. Ma, col senno di poi, non avrebbe replicato l’esperienza televisiva. A detta sua infatti, il circo mediatico che l’ha aspettata fuori dalla famosa porta rossa è stato a tratti insostenibile. La Capodanno faceva squadra insieme a Guendalina Tavassi e Biagio D’Anelli, nell’edizione vinta da Andrea Cocco. Sheila ad oggi vive in Australia ed è una digital marketing manager per un’azienda di moda. Colei che era stata definita “la moderna Bridget Jones” ha anche messo su famiglia con il suo compagno, Bruno Gregianin. Se nei mesi scorsi, l’ex gieffina aveva condiviso un tenero ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sheila Capodanno, ex concorrente del, èmamma e a dare l’annuncio è stata lei stessa attraverso i suoi canali social. L’ex gieffina dell’undicesima edizione, aveva partecipato conentusiasmo al. Ma, col senno di poi, non avrebbe replicato l’esperienza televisiva. A detta sua infatti, il circo mediatico che l’ha aspettata fuori dalla famosa porta rossa è stato a tratti insostenibile. La Capodanno faceva squadra insieme a Guendalina Tavassi e Biagio D’Anelli, nell’edizione vinta da Andrea Cocco. Sheila ad oggi vive in Australia ed è una digital marketing manager per un’azienda di moda. Colei che era stata definita “la moderna Bridget Jones” ha anche messo su famiglia con il suo compagno, Bruno Gregianin. Se nei mesi scorsi, l’ex gieffina aveva condiviso un tenero ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - ragazzaastranaa : RT @nothingchange__: Non soleil l’unica su instagram a -3000 follower per raggiungere il milione e poi venitemi a dire che non è lei la pro… - GIUSEPPINACIRU1 : Gf Vip, Amico intimo di Manuel Bortuzzo interviene contro l’infelice frase di Katia Ricciarelli che ha indignato il… - lucafaccio : RT @FQMagazineit: Grande Fratello Vip, “ha fumato una canna in giardino”: il marijuana-gate si fa largo sui social -