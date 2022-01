Glyn Hall | Dakar 2022 | “Toyota migliore che abbiamo mai costruito”

(Di domenica 2 gennaio 2022), boss diGazoo Racing South Africa, ha parlato ai microfoni di motorsport.com di quella che sarà questa stagione di. La casa giapponese cerca un altro successo mondiale, nonostante le numerose difficoltà iniziali. Lategan e De Villiers, positivi al Covid-19, sono riusciti a guarire in fretta e ci saranno per il torneo, nonostante condizioni tutt’altro che buone. Ecco le parole di. Le parole diIl boss dellaha parlato ai microfoni di motorsport.com, partendo da quelle che sono state le difficoltà di inizio stagione: “Per noi arrivare in Arabia Saudita è stata una sfida. Il Sudafrica è un paese sulla lista rossa, per cuidovuto noleggiare un A320 per portare qui la squadra. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Glyn Hall

Motorsport.com, Edizione: Italia

Molte le novità tecniche, illustrate da Andrew Kirby, ceo della squadra, e da, suo team principal. In pratica, la vettura è stata rifatta completamente per porre rimedio, sfruttando le ...... ha spiegato, team principal delle operazioni Toyota Gazoo Racing alla Dakar. Un V6 alleggerito Nello specifico, il sei cilindri a V da 3,5 litri, twin turbo benzina, eroga 405 cavalli e ...Glyn Hall, direttore di Toyota Gazoo Racing South Africa, ha svelato dettagli interessanti legati alla nuova Hilux che sta correndo alla Dakar 2022. E' più veloce di 4 decimi rispetto alla versione pr ...Giniel de Villiers è risultato negativo all'ultimo test COVID-19 a cui si è sottoposto, ma non è ancora certo di arrivare in Arabia Saudita in tempo per partecipare alla Dakar.