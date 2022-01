(Di domenica 2 gennaio 2022) Nei mesi scorsiaveva destato scalpore con le sue dichiarazioni in merito al suo coming out al Grande Fratello Vip. Il paragnosta aveva infatti svelato senza vergogna di essere stato con un uomo.torna a parlare del suo orientamento sessuale All’epoca,parlando dei suoi approcci conaveva rammentato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Giucas Casella: “Dopo il collegio flirt con uomini ma mai una storia”, nuove rivelazioni a Eva Grimaldi #gfvip - infoitcultura : Tina Cipollari e il flirt con Giucas Casella: “Mi aveva imbambolata, ero in trance?” - infoitcultura : Giucas Casella, attimi di confusione al Grande Fratello Vip: “Non capisco niente” - infoitcultura : Tina Cipollari e Giucas Casella: la verità sul flirt, parla lei - StigmabaseF : Giucas Casella: 'Ho avuto flirt con uomini anche dopo il collegio' * -

Ultime Notizie dalla rete : Giucas Casella

Leggi anche › Amori, film, angeli e toreri: la vita ribelle di Lucia Bosè Amanda Lear eIl tormentone relativo al suo sesso - è nata uomo? è diventata donna? - continua però ...: "Buon anno? Come buon anno?"/ GF Vip: "Non capisco... Chi sei?"Amanda Lear ha avuto una vita piena di amori, ma anche di misteri. A partire dalla sua sessualità, di cui si parla ancora oggi ...Come della love story con me, dai!”.Allora l’illusionista siciliano aveva replicato: “Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”, qu ...