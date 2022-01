GfVip, esplode il "canna gate": "Ha portato la droga in casa", regia e autori nel panico (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l'Isola dei famosi, altri "stupefacenti" guai a Mediaset: anche al Grande Fratello Vip scoppia un "canna-gate". Nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 sarebbe comparsa della droga (leggera). Al centro delle polemiche ci finisce ancora una volta Barù, il comico nipote di Costantino Della Gherardesca entrato come concorrente da pochi giorni e già sulla graticola per alcune battute spintissime su masturbazione e presunti piani degli autori ("Vogliono farmi sc****e"). Appena arrivato nella casa aveva confidato ai coinquilini di aver fumato "canne da quando ho 14 anni". Durante la notte di Capodanno, però, sarebbe accaduto il fattaccio. A svelare il retroscena Sophie Codegoni, ex di Uomini e donne che ha vuotato il sacco con la sua nuova fiamma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l'Isola dei famosi, altri "stupefacenti" guai a Mediaset: anche al Grande Fratello Vip scoppia un "". Nelladel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 sarebbe comparsa della(leggera). Al centro delle polemiche ci finisce ancora una volta Barù, il comico nipote di Costantino Della Gherardesca entrato come concorrente da pochi giorni e già sulla graticola per alcune battute spintissime su masturbazione e presunti piani degli("Vogliono farmi sc****e"). Appena arrivato nellaaveva confidato ai coinquilini di aver fumato "canne da quando ho 14 anni". Durante la notte di Capodanno, però, sarebbe accaduto il fattaccio. A svelare il retroscena Sophie Codegoni, ex di Uomini e donne che ha vuotato il sacco con la sua nuova fiamma ...

