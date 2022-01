GF Vip, tante novità in arrivo: doppio appuntamento settimanale, nuovi ingressi (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuovo anno, tante novità al GF Vip. Il reality show di Alfonso Signorini, come è stato più volte ribadito, quest’anno di prolungherà fino al 14 marzo, la data ufficiale della finale svelata dal conduttore stesso. Proprio per questo motivo ci saranno ancora nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Nella prossima puntata entrerà Kabir Bedi, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuovo anno,al GF Vip. Il reality show di Alfonso Signorini, come è stato più volte ribadito, quest’anno di prolungherà fino al 14 marzo, la data ufficiale della finale svelata dal conduttore stesso. Proprio per questo motivo ci saranno ancoranella casa più spiata d’Italia. Nella prossima puntata entrerà Kabir Bedi, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RiccardoManzon1 : @SilvioG92 Pietro e Cristina la prima ma c'è ne sono state tante. Da quando è gf vip fa cagare tutto troppo costruito nn è più reality - giusepp56157397 : @GrandeFratello Non avevo mai visto tante persone che si ritengono vip così sporche sono un bel esempio vergognoso - Beautif42601711 : @bagnotrash Ma di che cosa parliamo di uno che si rolla una sigaretta perché non si parla degli sprechi di cibo but… - Aly72389006 : @Sara01210783 @GFvip6sondaggi Ma per favore ce né sono parecchi peggiori di Katia almeno lei ha la scusante di aver… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro difende Soleil Sorge dalle critiche di Miriana Trevisan: 'Ha sbagliato tante vo… -