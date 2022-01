Gf Vip | Gianmaria dimentica Sophie | la nuova coinquilina nel mirino

(Di domenica 2 gennaio 2022)avrebbe definitivamenteto, esprimendo forte interesse per unainquilina. La concorrente del GF Vip neldell’imprenditore Chiusa la relazione conCodegoni, perè tempo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

martasullenubi : @MichiBambi @dany3laf @Morena_3v Non mi riferisco alla questione Gianmaria e Jessica ma quando dice che alcuni vip… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano ridimensiona l’interesse per Sophie Codegoni: “L’attrazione l’ho avuta, però…” Parla… - IsaeChia : #GfVip 6,i dubbi di Soleil Sorge sul rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano:”Atteggiamenti umani o… - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi sempre più vicino a Federica Calemme: “È innegabile che stiamo veramente bene” Nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gianmaria

Altri focus sul GFe Alessandro "sminuiscono" Sophie e spunta il paragone con la ex di Basciano " VIDEO https://t.co/lmxgUJsz2y #gfvip ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 2, 2022 "Non ...Ieri sera, complice un film visionato da tutti i concorrenti del Grande Fratello, i due ragazzi si sono lasciati andare ad alcune confidenze.e Alessandro 'sminuiscono' Sophie ...Gianmaria avrebbe definitivamente dimenticato Sophie, esprimendo forte interesse per una nuova inquilina. La concorrente del GF Vip nel mirino ...Gianmaria Antinolfi e Alessandro "sminuiscono" Sophie Codegoni e spunta il paragone con la ex fidanzata di Basciano, il video.