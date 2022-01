Gf Vip | durissimo scontro tra Soleil e Lulù | ecco cosa è successo VIDEO

(Di domenica 2 gennaio 2022) Nella giornata di oggi nella casa del Gf Vip è avvenuto un durotraper la questione cibo nascosto, con l’influencer italo-americano che ha attaccato: “Sei la prima che si nasconde le cose in camera“. Da qui ne è nato un parapiglia piuttosto acceso durato alcuni secondi, con la principessa che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo Amoruso sbotta contro: “Deve iniziare a capire che cos’è l’umiltà e la semplicità. Parlare così male di tanti milioni di persone…” Gf Vip,si avvicina ad Alex esi ingelosisce (): “Non toccare quel muscolo, te lo sei baciato…” Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip durissimo

... Miriana Trevisan e Jessica Selassié riflettono sulla reazione di Manila Nazzaro , sulle critiche a Lulù e sull'interventodi Clarissa dallo studio di Canale5 . Grande Fratello, Jessica ...Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, andato in onda ieri, lunedì 27 dicembre 2021, c'è stato unscontro tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassiè in collegamento dallo studio di Roma. Signorini ha mostrato alla Nazzaro una ...Patrizia Pellegrino fa una confessione dolorosa sulla sua permanenza al Grande Fratello Vip: "Mi sono trovata in difficoltà" Aveva voglia di farsi ...Francesca Cipriani ha criticato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer Soleil Sorge e ha rivelato a Casa Chi che quest’anno al Grande Fratello Vip 6 le persone stanno giocando tanto con i ...