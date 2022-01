Gf Vip canna-gate come all’Isola dei Famosi: droga in Casa, chi è accusato (Di domenica 2 gennaio 2022) Anche il reality più spiato d’Italia ha il suo ‘canna-gate’: la regia censura ma è troppo tardi. E adesso che si fa? L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) Anche il reality più spiato d’Italia ha il suo ‘’: la regia censura ma è troppo tardi. E adesso che si fa? L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : 'Canna-Gate' al GF Vip: Barù ha fumato dell'erba? Scatta la censura - infoitcultura : Gf Vip canna-gate come all’Isola dei Famosi: droga in Casa, chi è accusato - verd44766903 : RT @Debora92992943: Oh che bello, un nuovo scandaletto ridicolo in tv: il festival dei bigottones. ?? E noi ne approfittiamo e ci buttiamo i… - Debora92992943 : Oh che bello, un nuovo scandaletto ridicolo in tv: il festival dei bigottones. ?? E noi ne approfittiamo e ci buttia… - blogtivvu : “Ha portato la troca dentro la trasmissione…”: Barù si è fumato una canna al Grande Fratello Vip? -