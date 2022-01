Gerry Scotti: “La mia dieta dopo il Covid. Per me che soffro di pressione alta è meglio così” (Di domenica 2 gennaio 2022) Lo ha raccontato al Corriere della Sera, oggi sollevato al pensiero dello stesso periodo dello scorso anno, quando si trovava in terapia intensiva a causa del Covid. Uscito dall’Humanitas con 11 kg in meno, oggi Gerry Scotti segue uno stile di vita diverso da prima: “Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non l’abbiamo toccata per 40 giorni, fino a Pasqua. Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa. Per me che soffro di pressione alta è meglio così”. Il progetto del conduttore, oltre alla tv, è quello di acquistare una vigna. Per “tornare al rapporto con la terra”. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Lo ha raccontato al Corriere della Sera, oggi sollevato al pensiero dello stesso periodo dello scorso anno, quando si trovava in terapia intensiva a causa del. Uscito dall’Humanitas con 11 kg in meno, oggisegue uno stile di vita diverso da prima: “Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non l’abbiamo toccata per 40 giorni, fino a Pasqua. Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa. Per me chedi”. Il progetto del conduttore, oltre alla tv, è quello di acquistare una vigna. Per “tornare al rapporto con la terra”. E ...

