Genitori in trappola: il film Disney stasera su Rai 2 (Di domenica 2 gennaio 2022) Genitori in trappola: trama, cast e streaming del film Disney stasera su Rai 2 Genitori in trappola è il film Disney del 1998 con Dennis Quaid, Natasha Richardson, e Lindsay Lohan diretto da Nancy Meyers e Charles Shyer. Si tratta di un un remake de Il cowboy con il velo da sposa (1961) con Hayley Mills e, come l’originale, è tratto dal romanzo tedesco Carlottina e Carlottina di Erich Kästner. Appuntamento su Rai 2 oggi, 2 gennaio 2022, dalle ore 21.05. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Genitori in trappola? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama In un campeggio estivo due ragazze scoprono di essere gemelle, separate in culla dalla aberrante ed egoistica decisione dei ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022)in: trama, cast e streaming delsu Rai 2inè ildel 1998 con Dennis Quaid, Natasha Richardson, e Lindsay Lohan diretto da Nancy Meyers e Charles Shyer. Si tratta di un un remake de Il cowboy con il velo da sposa (1961) con Hayley Mills e, come l’originale, è tratto dal romanzo tedesco Carlottina e Carlottina di Erich Kästner. Appuntamento su Rai 2 oggi, 2 gennaio 2022, dalle ore 21.05. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streamingin? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama In un campeggio estivo due ragazze scoprono di essere gemelle, separate in culla dalla aberrante ed egoistica decisione dei ...

