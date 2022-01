Gb: petizione contro il cavalierato a Blair, oltre 200mila firme (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono oltre 230.000 le firme raccolte da una petizione su Change.org per togliere all'ex premier britannico Tony Blair il titolo di Cavaliere dell'ordine della Giarrettiera, il più alto grado di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono230.000 leraccolte da unasu Change.org per togliere all'ex premier britannico Tonyil titolo di Cavaliere dell'ordine della Giarrettiera, il più alto grado di ...

Advertising

fattoquotidiano : La petizione del “Fatto” contro Berlusconi al Quirinale supera le 190mila firme ?? - TeresaBellanova : I vaccini sono la nostra arma migliore contro il Covid. Nell’invitare tutti a vaccinarsi, per la sicurezza propria… - fisco24_info : Gb: petizione contro il cavalierato a Blair, oltre 200mila firme: Protestano le madri dei soldati uccisi in Iraq e… - iconanews : Gb: petizione contro il cavalierato a Blair, oltre 200mila firme - judytono38 : RT @David27104476: @dottorbarbieri Avete firmato la petizione contro l'obbligo vaccinale? Non possiamo dire di essere contrari e poi non ci… -