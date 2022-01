Gazzetta: il Lille chiede 8 milioni per Mandava, troppo per il Napoli, che resta alla finestra (con la Lazio) (Di domenica 2 gennaio 2022) La pratica di mercato relativa al difensore centrale, per il Napoli, sembra conclusa: dovrebbe essere arrivata a conclusione, dalle ultime notizie, la trattativa per Tuanzebe, che nel giro di 48 ore dovrebbe essere formalizzata. Continua, però, la ricerca del terzino sinistro. Nel mirino di Giuntoli c’è Reinildo Mandava, del Lille. Il Napoli, però, non è solo: se lo contende con la Lazio. Mandava va in scadenza a fine stagione. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il Lilla infatti non intende concedere sconti nonostante la scadenza del contratto del giocatore sia prossima. Per Reinildo i francesi chiedono 7-8 milioni di euro. Una cifra che ha finora rallentato le mosse di Lazio e Napoli, poco propense a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) La pratica di mercato relativa al difensore centrale, per il, sembra conclusa: dovrebbe essere arrivata a conclusione, dalle ultime notizie, la trattativa per Tuanzebe, che nel giro di 48 ore dovrebbe essere formalizzata. Continua, però, la ricerca del terzino sinistro. Nel mirino di Giuntoli c’è Reinildo, del. Il, però, non è solo: se lo contende con lava in scadenza a fine stagione. Ladello Sport scrive: “Il Lilla infatti non intende concedere sconti nonostante la scadenza del contratto del giocatore sia prossima. Per Reinildo i francesi chiedono 7-8di euro. Una cifra che ha finora rallentato le mosse di, poco propense a ...

Advertising

napolista : Gazzetta: il Lille chiede 8 milioni per #Mandava, troppo per il Napoli, che resta alla finestra (con la Lazio) Le… - tuttonapoli : Gazzetta - Duello Napoli-Lazio per Mandava, ma per ora il Lille non fa sconti - MondoNapoli : Gazzetta - Corsa a due per Reinildo, su di lui Napoli e Lazio: la richiesta del Lille - - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Colpo di scena: secondo @Gazzetta_it il #Lille apre allo sconto per #Botman ?? - Frances13758250 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, obiettivo Botman: il Lille potrebbe abbassare il prezzo. Le alternative sono Szalai e Diallo https://t.c… -