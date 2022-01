Gaia Gozzi, il triste appello della cantante: fan preoccupati per la sua salute (Di domenica 2 gennaio 2022) Due giorni fa era stato Jovanotti ad annunciare via social la positività al Covid, ora tocca a Gaia Gozzi vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. L'artista 24enne, già protagonista anche a X Factor e Sanremo, amatissima dal pubblico più giovane ha affidato a Instagram un messaggio che profuma di appello. "Sono risultata positiva dopo l'ennesimo tampone di controllo - ha scritto ai suoi fan - Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un pò di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la notte si è già attenuata. Cercherò di sfruttare il tempo in quarantena per ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 gennaio 2022) Due giorni fa era stato Jovanotti ad annunciare via social la positività al Covid, ora tocca avincitricediciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. L'artista 24enne, già protagonista anche a X Factor e Sanremo, amatissima dal pubblico più giovane ha affidato a Instagram un messaggio che profuma di. "Sono risultata positiva dopo l'ennesimo tampone di controllo - ha scritto ai suoi fan - Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente, ho perso il gusto e un pò di olfatto e ho giusto qualche linea di febbre che durante la notte si è già attenuata. Cercherò di sfruttare il tempo in quarantena per ...

Advertising

rtl1025 : ?? Nel capodanno di RTL 102,5 è venuta a trovarci anche @Gaia_Gozzi, anche lei in casa ha deciso di cucinare per tut… - RaiPlay : Confermate anche voi di essere rimasti incantati dalla bravura di #Gaia? ?? La quarta puntata e gli highlights de… - inutile_canzone : RT @miricordodime: 2022 non ti chiedo molto soltanto un'altro feat gaia gozzi e rkomi! - che_pallee : RT @miricordodime: 2022 non ti chiedo molto soltanto un'altro feat gaia gozzi e rkomi! - miricordodime : 2022 non ti chiedo molto soltanto un'altro feat gaia gozzi e rkomi! -