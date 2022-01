Gaetano Pesce | il nostro Banksy | ma meno ruffiano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 2 gennaio 2022) Qual è il rapporto tra l’opera die la tradizione artistica italiana, che egli conosce e reinterpreta con un’intelligenza e una fantasia uniche? L’apparenza della sua dissonanza dai linguaggi della tradizione è soltanto nell’uso dei materiali. In realtàha sempre considerato il suo lavoro libero dalle barriere tra i linguaggi proprie delle arti, nelle distinte discipline (architettura, scultura, pittura, disegno, design).Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021La sua ricerca è una sorta di agglomerato in cui le categorie espressive seguono e sono scelte secondo il contenuto o l’argomento da trattare. Fin dalle prime mostre,si è espresso, con deliberata incoerenza, usando diversi media. Ai linguaggi tradizionali non poteva non ...