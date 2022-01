Gabriel Boric | il giovane favoloso che vuole far voltare pagina al Cile

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ha cominciato la campagna elettorale in cima a un cipresso e ora sarà il piùpresidente eletto del. Era il 19 giugno scorso e a Magallenessi inerpicò tra i rami di una pianta che quand’era bambino faceva ombra alle sue letture di poesia, che preferiva alle partite di calcetto. Allora nessuno avrebbe immaginato di avere davanti il futuro piùcapo di Stato dell’America Latina. Neanche lui. «Non è qualcosa che avevo pianificato», ha ripetuto più volte durante i comizi prima di sconfiggere il nostalgico del regime di Pinochet, José Antonio Kast. La sua scalata però è cominciata ben prima ed è frutto della presa di coscienza politica di un’intera generazione. È stato tra i principali leader del movimento studentesco che nel 2011 ha scosso ile in un ...

Advertising

AzuaProfe : Los #FachosPobres #Venezofachos y toda la resta de weones de quieren morir jsjsjsjsjsjs solo les diré que su presid… - LaCamila : RT @rivistailmulino: Il trionfo di Gabriel Boric in #Cile è un risultato sorprendente, ma anche atteso. Da leggere il commento di @PabloASt… - michelataxistro : RT @ellyesse: «È cominciata una stagione di cambiamenti e di giustizia sociale» Gabriel Boric ha battuto l’avversario di destra, nostalgico… - AFAntoAnt : RT @sergio_scorza: I tre studenti che hanno guidato lo sciopero delle università cilene dieci anni fa: Camila Vallejo - Giorgio Jackson - G… - josetapiafolk : @gabriel_boric_ @CHITO80378986 vo dale! -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Boric

Grazie al popolo cileno, grazie aper questo un ottimo inizio di anno nuovo. Il neo presidente cileno, 35 anni è il più giovane e il più votato nella storia del Paese ...SI tratta di, 35 anni, ha vinto con il 56% dei consensi. Non appartiene a nessuno dei partiti storici che hanno governato il Paese a partire dal 1990, come tutti i giovani appartenenti ...Ha cominciato la campagna elettorale in cima a un cipresso e ora sarà il più giovane presidente eletto del Cile. Era il 19 giugno scorso e a Magallenes Gabriel Boric si inerpicò tra i rami di una pian ...Taylor Swift . Ci sono foto che lo vedono indossare l'iconico Taylor Swift Cardigan , in un'altra sorridere al cospetto di un'immagine di Taylor Santa. Quel cardigan che Boric ostenta con orgoglio era ...