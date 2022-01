Francia, stop agli imballaggi in plastica per frutta e verdura. La Spagna si muove nella stessa direzione, l’Italia arranca (Di domenica 2 gennaio 2022) La Francia mette al bando la plastica monouso per frutta e verdura. Per ora la misura riguarderà circa 30 prodotti e le aziende avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi. Il provvedimento era stato annunciato già lo scorso ottobre ma ora diventa a tutti gli effetti operativo. Saranno esenti le confezioni più grandi, nonché la frutta tritata o lavorata. Il presidente francese Emmanuel Macron parla di “una vera rivoluzione” e, secondo gli esperti, grazie al divieto si eviterà di produrre circa un miliardo di imballaggi monouso l’anno. Nel 2021 la Francia aveva già abolito cannucce, bicchieri e posate di plastica, nonché scatole da asporto in polistirolo. Parigi intende eliminare del tutto la plastica entro il 2040. Il ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Lamette al bando lamonouso per. Per ora la misura riguarderà circa 30 prodotti e le aziende avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi. Il provvedimento era stato annunciato già lo scorso ottobre ma ora diventa a tutti gli effetti operativo. Saranno esenti le confezioni più grandi, nonché latritata o lavorata. Il presidente francese Emmanuel Macron parla di “una vera rivoluzione” e, secondo gli esperti, grazie al divieto si eviterà di produrre circa un miliardo dimonouso l’anno. Nel 2021 laaveva già abolito cannucce, bicchieri e posate di, nonché scatole da asporto in polistirolo. Parigi intende eliminare del tutto laentro il 2040. Il ministero ...

Advertising

SilverErLucano : Juventus 2019 2020 Allenatore:Maurizio Sarri The last dance Ci salutano macs e gigi che va in Francia,entrano Rabio… - zazoomblog : Francia mascherine obbligatorie per i bimbi dai 6 anni in su e stop di consumo bevande sui trasporti. Oggi nuovo re… - Fabius0074 : @LegaSalvini Abbiamo già votato NO al referendum pagliaccio!! Solo tu (e pochi altri fenomeni) nel 2022 pensano anc… - mi47as13 : In vigore in Francia lo stop parziale alla plastica per gli imballaggi almentari - zazoomblog : Francia mascherine obbligatorie per i bimbi dai 6 anni in su e stop di consumo bevande sui trasporti - #Francia… -