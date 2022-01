Francia | rimossa la bandiera europea dall' Arco di Trionfo | esulta l' estrema destra

Advertising

repubblica : Francia: la bandiera europea rimossa dall'Arco di Trionfo, esulta la destra

La bandiera europea sull'Arco di Trionfo a Parigi " per celebrare la presidenza francese dell'Ue " e' stata rimossa dopo solo un giorno. Era previsto " ha fatto sapere l'Eliseo - che sventolasse fra il 31 dicembre e il primo gennaio. La rimozione e' stata rivendicata dall'estrema destra come "vittoria patriottica" dalla destra nazionalista, che aveva attaccato il presidente Macron per la scelta.