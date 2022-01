Formazioni ufficiali Maiorca-Barcellona | Liga 2021 2022

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 19esima giornata della. Padroni di casa chiamati a conquistare punti importanti per scappare dal pericolo retrocessione, mentre i blaugrana andranno a caccia di punti importanti per agganciare la zona Europa. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : PREMIER LEAGUE - Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali - napolimagazine : PREMIER LEAGUE - Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ecco le: Chelsea (3 - 4 - 2 - 1) : Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Pulisic. Liverpool (4 - 3 - 3): Kelleher; ...LEChelsea (3 - 4 - 2 - 1) : Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz. All.: Tuchel. Liverpool (4 - 3 - 3) : Kelleher; ...Le formazioni ufficiali di Maiorca-Barcellona, match valido per la 19esima giornata della Liga 2021/2022. Padroni di casa chiamati a conquistare punti importanti per scappare dal pericolo retrocession ...Super sfida di Premier League in programma per le 17.30: a Stamford Bridge si sfidano Chelsea e Liverpool. Il Liverpool ha comunicato tre esclusioni eccellenti per l'imminente partita di Premier Leagu ...