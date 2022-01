Formazioni ufficiali Getafe-Real Madrid | Liga 2021 2022

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 19esima giornata della. Sarà il mini derby madrileno la prima partita dell’anno. Appuntamento alle ore 14 al Coliseum Alfonso Perez, con i padroni di casa che andranno a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione contro untranquillamente in vetta alla classifica. Queste le scete dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

infoitsport : Arsenal-Manchester City, le formazioni ufficiali del primo big match del 2022 - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Crystal Palace-West Ham: ancora assente Gallagher ma torna Benteke davanti oltre a… - 11contro11 : #Watford-#Tottenham, le formazioni ufficiali: Ranieri vs Conte #Estero #11contro11 - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Watford-#Tottenham, #PremierLeague 2021/2022 - ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Watford-Tottenham: Ranieri schiera Sierralta terzino e rilancia Sema titolare, Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

TUTTO mercato WEB

Poco meno di un mese senza gare. Come per le altre squadre del girone A di Eccellenza anche la San Marco ha visto slittare ...che attualmente vede lottare per la salvezza cinque. ...Ledi Watford - Tottenham , sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022 . Il Watford di Claudio Ranieri vuole tornare al successo ma non ...Le formazioni ufficiali di Getafe-Real Madrid, match valido per la 19esima giornata della Liga 2021/2022. Sarà il mini derby madrileno la prima partita dell’anno. Appuntamento alle ore 14 al Coliseum ...Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Ake; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo; Sterling, Jesus, Mahrez Arsenal-Manchester City, le formazioni ufficiali del primo big match del 2022. vedi ...