Flurona, l’infezione di Covid-19 e influenza: il primo caso in Israele, che dà l’ok alla quarta dose (Di domenica 2 gennaio 2022) Da Israele arriva l’allarme per l’infezione diventata nota come Flurona, il contagio simultaneo di Covid-19 e influenza. Una doppia esposizione ai virus riscontrati per la prima volta in una donna incinta, ma che potrebbe essere più diffusa. Nel Paese continuano gli accertamenti, ma i casi di Flurona sembrano per il momento rari. Israele continua la sua lotta contro il Covid-19 e dà il via libera alla quarta dose per gli over 60, confermandosi l’apripista per quanto riguarda la campagna vaccinale. Flurona, cos’è la doppia infezione di Covid-19 e influenza Arriva da Israele la segnalazione di quello che sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Daarriva l’rme perdiventata nota come, il contagio simultaneo di-19 e. Una doppia esposizione ai virus riscontrati per la prima volta in una donna incinta, ma che potrebbe essere più diffusa. Nel Paese continuano gli accertamenti, ma i casi disembrano per il momento rari.continua la sua lotta contro il-19 e dà il via liberaper gli over 60, confermandosi l’apripista per quanto riguarda la campagna vaccinale., cos’è la doppia infezione di-19 eArriva dala segnalazione di quello che sarebbe ...

