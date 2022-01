Flurona: cosa sappiamo della miscela di Covid e influenza trovata in Israele (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto riferito, una giovane donna incinta in Israele è stata diagnosticata contemporaneamente sia con il coronavirus che con l’influenza con la rara doppia infezione giustamente chiamata “Flurona”. Flurona: cosa sappiamo per ora Dopo aver identificato i due virus giovedì 30 dicembre presso il Rabin Medical Center (Ichilov) di Petach Tikva, l’ospedale ha rivelato che Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto riferito, una giovane donna incinta inè stata diagnosticata contemporaneamente sia con il coronavirus che con l’con la rara doppia infezione giustamente chiamata “”.per ora Dopo aver identificato i due virus giovedì 30 dicembre presso il Rabin Medical Center (Ichilov) di Petach Tikva, l’ospedale ha rivelato che

