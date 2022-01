Floridia: “Scuola in presenza per tutti. Non si può pensare di discriminare i bambini” (Di domenica 2 gennaio 2022) "Non si può pensare di discriminare i bambini, prevedendo per alcuni la dad e per altri la frequenza in presenza. Si continui ad investire risorse per la sicurezza, anzi si aumentino le risorse per la Scuola, e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono restare aperte!". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022) "Non si puòdi, prevedendo per alcuni la dad e per altri la frequenza in. Si continui ad investire risorse per la sicurezza, anzi si aumentino le risorse per la, e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono restare aperte!". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Floridia: “Scuola in presenza per tutti. Non si può pensare di discriminare i bambini” - iconanews : Scuola: Floridia, rimanga aperta, non discriminare alunni - Agenparl : SCUOLA, FLORIDIA (M5S): PIU' RISORSE PER GARANTIRE APERTURA IN PRESENZA PER TUTTI) - - Damiano__89 : 79.000 casi; La scuola non sarà un problema ma vuoi mettere il dover prendere i mezzi pubblici per andarci?… - DavidDelCarlo : @marisamoles “La scuola non è il problema” cit. Floridia -