Fiorentina | Vlahovic | «Ibra un idolo La sua maglia incorniciata a casa mia»

(Di domenica 2 gennaio 2022) L’attaccante della, Dusan, ha raccontato a Dazn un episodio legato all’incontro conhimovic: le parole L’attaccante della, Dusan, è l’ultimo protagonista del format di Dazn “Piedi x Terra”. Durante l’intervista, ha raccontato un episodio legato all’incontro in campo con Zlatanhimovic. DICHIARAZIONI – «Prima di chiedere laho pensato “Ok posso provare, sta bene e non è arrabbiato”. Quando sono andato lì, ero talmente emozionato che mi sono bloccato e dicevo solo “Grazie, grazie grazie”. Ora quellamia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

Commenta per primo Dusannon nasconde il proprio amore calcistico per Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante della, a Dazn , ha raccontato il suo incontro con il centravanti del Milan : 'Chi è il mio idolo? I ...La sorpresa del campionato? "Come giocatore, fa sempre gol. Come squadra la sua. Italiano la fa giocare bene". La delusione da bocciare? "Facile, la Juve. L'ex tiranna è da ...Giuseppe Rossi, attuale attaccante della Spal, parla della situazione della Fiorentina, sua ex squadra ai tempi della Serie A.Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN durante il format "Piedi per terra": "I miei idoli? Bhe sono mio papà, mia mamma, mia sorella (sorride, ndr). Poi ...