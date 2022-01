Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, Milenkovic chiama: 'Firenze d'Europa': Giocatori convinti, a partire da Nikola: 'Andiamo a vincere tutt… - Fiorentinanews : #Milenkovic guida la truppa dei 'cacciatori d'Europa': l'obiettivo internazionale è entrato nello spogliatoio della… - haaalandismo : @marcosaIonsoo Ti rendi conto di che magia si sta creando!?? Sembrano tutti felicissimi, uniti e devoti alla causa… - Fiorentinanews : Roccioso #Milenkovic: il difensore della #Fiorentina è tra i più 'cattivi' della #SerieA - Lord__Carry : RT @Rodolfo34113504: 100mln per De Ligt sono una rapina a mano armata, con con 25 ti prendi Milenkovic dalla Fiorentina che vale 15 De Ligt -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milenkovic

in qualche modo ha cristallizzato tutto quindi, persino il tempo: adesso vuole costruire la strada verso la gloria e non intende sottrarre energia. Poi, ci sarà modo anche per tornare ...In second'ordine Bremer del Torino edellasono giocatori da tenere d'occhio. In uscita Castillejo, che piace al Genoa, e Conti, ormai prossimo al passaggio all'Empoli. E poi ...Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola parla di Nikola Milenkovic e del suo presente. Ripartendo dalle parole con cui ha salutato il 2021 e accolto il 2022 ("Andiamo ...Immediata la risposta del giocatore attraverso i propri profili social: «Club, staff, tifosi, città di Lille, compagni di squadra, grazie a tutti per questi bellissimi anni e per questi titoli, insiem ...