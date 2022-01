Finalmente è stato sviluppato il primo HPC con un coprocessore fotonico

(Di domenica 2 gennaio 2022) Nuovi record per il supercomputer francese Jean Zay. L’elaboratore diventa ilHigh Performance Computing (HPC) a sfruttare la potenza di un. Tutto merito della LightOn, azienda specializzata nell’elaborazione elettronica di matrice fotonica. Il supercomputer Jean Zay (C. FRESILLON / IDRIS / CNRS Photothèque) – curiosauro.itJean Zay, il supercomputer conSfruttare la luce per elaborare e trasmettere dati a una velocità inaudita, ecco che cosa può fare il computer Jean Zay. Dopo esserericonosciuto come uno dei computer più potenti al mondo (attualmente è alla posizione 105 della classifica dei Top 500 dei supercomputer), il Jean Zay è diventato anche ilHigh Performance Computing (HPC) con un ...

Advertising

ItaliaViva : Il 2021 è stato l’anno della ripartenza. Che il 2022 possa rappresentare l’anno in cui finalmente sconfiggeremo que… - LorIsTheGod : Finalmente si può tornare a leggere e parlare di covid su Twitter grazie a @SilvestriMd, dopo che ormai era stato m… - igolmar : RT @missingsmth: Il più bel regalo che potessimo desiderare. Finalmente si accende una luce sulla #fibromialgia, finalmente lo Stato si acc… - stebone97 : Devo assolutamente recuperarmi le partite di Detroit per capire se Diallo finalmente è stato dotato di IQ cestistic… - joswriting : ma vi ricordate quando aspettavamo di scoprire se il presidente degli Stati Uniti sarebbe stato Biden o Trump e int… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente stato

Vanity Fair Italia

... si rassegnerà alla conservazione dello status quo, o tenteràd'immaginare una diversa ... E di sicuro il suo odio per la società liberale non giustifica nessuna nostalgia per lodi ...... anche grazie al percorso psicologico che seguivo in ospedale ed èfondamentale. Sono arrivata all'estate del 2020 con un peso in meno al cuore, mi sentivo più leggera, più libera,...Tutto quello che c'è da sapere su Non mi lasciare, la fiction di Raiuno con Vittoria Puccini, in onda a partire dal 9 gennaio 2022 ...Inutile sognare, anche i fan più ricchi di Game of Thrones non possono permetterselo, dal momento che il prestigioso uovo è già stato venduto I dieci anni di Game of Thrones sono stati celebrati in ma ...