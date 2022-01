Ferrari | prima buona notizia dallo sviluppo | crash test telaio superato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 gennaio 2022) Al via la corsa per la vittoria in. Un 2022 ormai in dirittura di arrivo e un Cavallino Rampante che sogna impaziente di tornare a segnare la pista F1 con i suoi trionfi. Grande clima di ambizione e determinazione a Maranello, con la Rossa ora più pronta che mai ad affrontare le sfide della prossima stagione. Fatto intanto un primo e non certo poco importante passo, confrontale del. Via libera così dalla FIA per ildella monopostoin pista per il prossimo campionato. Approvazione avvenuta dopo la verifica al CSI di Bollate, centro di riferimento da oltre 50 anni e tra quelli indicati dalla Federazione per le prove dinamiche. Un “progetto 643” che inizia a prendere vita, così come il disegno di una nuova e vincente ...