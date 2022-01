Fecondazione: Salvini, 'mozione Lega contro maternità surrogata' (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “La maternità surrogata è una violenza a danno di donne e bambini: come promesso, è pronta una mozione della Lega per chiedere al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica, considerandola un vero e proprio reato da perseguire anche se commesso all'estero da cittadini italiani”. Lo annuncia il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Laè una violenza a danno di donne e bambini: come promesso, è pronta unadellaper chiedere al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica, considerandola un vero e proprio reato da perseguire anche se commesso all'estero da cittadini italiani”. Lo annuncia il segretario della, Matteo

Ultime Notizie dalla rete : Fecondazione Salvini Le ambizioni di Casellati, la presidente che ora sogna di fare "il presidente" Come quella volta che in aula parlando di fecondazione assistita spiegò che "l'Italia è piena di ... nacque invece quello gialloverde, e da lì la sua simpatia per Matteo Salvini. Il gelo di Berlusconi ...

Il libro - denuncia della Baldassarre: Utero in Affitto schiavitù del terzo millennio ... presidente del Movimento della Vita, del senatore e leader della Lega Matteo Salvini ( ... a questo punto, ha sottolineato Menorello, è "dimostrare che la fecondazione artificiale è avvenuta a titolo ...

