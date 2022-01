Fake News: come riconoscerle e a cosa stare attenti (Di domenica 2 gennaio 2022) come riconoscere le Fake News e a cosa bisogna stare attenti quando si naviga su internet: scopriamolo insieme nel dettaglio. Utente che naviga in rete su un pc (via pixabay)Uno dei problemi più incombenti della libertà d’informazione in rete riguarda le notizie poco o per nulla veritiere. Strumentalizzazioni, il ricorso a fatti ed eventi fantasiosi, la tendenza al clickbait hanno popolato il web di News “dannose” per gli utenti. C’è da dire che da diverso tempo ormai gli algoritmi dei social e dei motori di ricerca puntano sempre di più al riconoscimento di notizie fuorvianti. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nella mente di tutti noi però c’è ancora la miriade di News volte alla disinformazione dilagate sul web ... Leggi su vesuvius (Di domenica 2 gennaio 2022)riconoscere lee abisognaquando si naviga su internet: scopriamolo insieme nel dettaglio. Utente che naviga in rete su un pc (via pixabay)Uno dei problemi più incombenti della libertà d’informazione in rete riguarda le notizie poco o per nulla veritiere. Strumentalizzazioni, il ricorso a fatti ed eventi fantasiosi, la tendenza al clickbait hanno popolato il web di“dannose” per gli utenti. C’è da dire che da diverso tempo ormai gli algoritmi dei social e dei motori di ricerca puntano sempre di più al riconoscimento di notizie fuorvianti. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nella mente di tutti noi però c’è ancora la miriade divolte alla disinformazione dilagate sul web ...

