Fabrizio Corona, la foto in perizoma lascia senza parole: “É diventato grande” (Di domenica 2 gennaio 2022) La foto postata sulla sua pagina Instagram da Fabrizio Corona continua a fare parlare i fans. Il re dei paparazzi ancora una volta fuori dalle righe con uno scatto in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 2 gennaio 2022) Lapostata sulla sua pagina Instagram dacontinua a fare parlare i fans. Il re dei paparazzi ancora una volta fuori dalle righe con uno scatto in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

CarlaoBot : RT @zazoomblog: E diventato grande. Fabrizio Corona e il figlio Carlos in perizoma la foto da censura Guarda - #diventato #grande. #Fabri… - zazoomblog : E diventato grande. Fabrizio Corona e il figlio Carlos in perizoma la foto da censura Guarda - #diventato #grande… - zazoomblog : Fabrizio Corona la foto in perizoma col figlio Carlos Maria: scoppia la polemica - #Fabrizio #Corona #perizoma… - leggoit : Fabrizio Corona, la foto in perizoma col figlio Carlos Maria: scoppia la polemica - Meri776 : @Isidel_ Hai rotto gli zebedei .. Soleil non ha niente a che fare con Fabrizio Corona anzi a detta di Sofinta hanno… -