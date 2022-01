Effetto pandemia | il patrimonio di 500 ricchissimi cresce di 1 000 miliardi mentre 150 milioni di persone scivolano in povertà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) Si vola! Non solo con i razzi privati ma anche con iche continuano are. Negli ultimi 12 mesi i 500 individui più ricchi del pianeta hanno visto aumentare i loro patrimoni di milledi dollari (880di euro). Il 2021 è stato insomma molto generoso con chi ne aveva meno bisogno, avaro con gli altri: 150disono scivolate in una condizione diestrema. Sono gli effetti dellae degli interventi messi in campo da governi e banche centrali per sostenere economie e mercati. Chi è in qualche modo “agganciato” a questi mercati viene trascinato verso l’alto, tutti gli altripiù in basso. I dodici mesi appena conclusi hanno visto un rialzo dei mercati azionari ...