E' morto Mario Macalli, ex presidente Lega Pro aveva 84 anni (Di domenica 2 gennaio 2022) È morto Mario Macalli, ex presidente della Lega di Serie C e della Lega Pro. aveva 84 anni. Macalli è deceduto dopo anni di grave malattia. Nato a Milano il 19 marzo 1937, Macalli è stato il presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, e prima ancora della Serie C, dal 10 gennaio 1997 al 3 luglio 2015. Dal 1962 al 1986 Macalli ha ricoperto la carica di vicepresidente della società calcistica del Pergocrema che gli aprì la strada, nel 1977, verso ruoli di rilievo negli organismi direttivi della Lega Nazionale Serie C, in qualità di dirigente federale: dalla Commissione di Programmazione della ...

